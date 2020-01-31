شاهد.. مسيرات احتجاجية في الأردن على "صفقة القرن"

عمّان، الأردن (CNN)— شهدت العاصمة الأردنية عمّان الجمعة، سلسلة وقفات احتجاجية ضد خطة السلام التي قدمها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بين إسرائيل والفلسطينيين والتي باتت تعرف باسم "صفقة القرن"، من بينها مسيرة مركزية خرجت من وسط العاصمة في منطقة الجامع الحسيني قدرت بالآلاف.

وشارك في المسيرة المركزية أنصار الحركة الاسلامية في البلاد ونواب الحركة في البرلمان ونشطاء، بينما قدرت أوساط سياسية عدد المشاركين بالمسيرة بما يقارب 3 الاف شخص فيما قدرتها أوساط رسمية بنحو 1500 فقط.

وبالتزامن خرج المئات قبالة السفارة الأمريكية في منطقة عبدون غرب العاصمة، عمان، بتنظيم قوى يسارية وقومية.