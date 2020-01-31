دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا زعيم التيار الصدري الشيعي بالعراق مقتدى الصدر، إلى التحضير إلى اعتصامات قرب المنطقة الخضراء بالعاصمة، بغداد، ضمن ما سمَاه "تجديد الثورة الإصلاحية السلمية"، مُتوعدًا بـ"خطوات تصعيدية شعبية أخرى".

وقال الصدر، في بيان نشره عبر حسابه في تويتر، الجمعة، إن السياسيين "فشلوا في تشكيل حكومة غير جدلية، ومازال بعضهم يماطل في تحقيق مطالب المتظاهرين المُحقة، بل مطالب الشعب المشروعة".

وحدد الصدر 6 مطالب، أبرزها تشكيل حكومة "غير تبعية (تضم) وزراء مستقلين، لا حزبيين ولا طائفيين ولا فئويين ولا مليشياويين"، ومحاكمة الفاسدين وتحقيق استقلال العراق، وإجراء انتخابات نزيهة عبر مفوضية مستقلة للإشراف عليها.

وأوضح الصدر أن دعوته لتجديد "الثورة الإصلاحية" يكون عبر تنظيم مظاهرة شعبية في بغداد، للضغط من أجل تشكيل الحكومة "وفق تطلعات المرجعية (الشيعية الدينية) والشعب".

إضافة إلى التحضير لاعتصامات سلمية حاشدة قرب المنطقة الخضراء، التي تضم المؤسسات الحكومية وسفارات أجنبية، من بينها السفارة الأمريكية.

كان زعيم التيار الصدري قد تلقى انتقادات من قبل المشاركين في احتجاجات العراق مؤخرًا، بعد دعوته أنصاره إلى مغادرة ساحات التظاهر، تزامنا مع تصاعد وتيرة تصاعد التعامل الخشن من قبل السلطات.

ومنذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد العراق احتجاجات متواصلة ضد الفساد الحكومي وتردي الخدمات الأساسية، سقط خلالها مئات القتلى وآلاف المصابين في مواجهات مع قوى الأمن.