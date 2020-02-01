دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كلف الرئيس العراقي، برهم صالح، السبت، السياسي محمد توفيق علاوي، بتشكيل حكومة جديدة، وفقا للتلفزيون الرسمي العراقي.

وطالب علاوي العراقيين بمواصلة التظاهرات، وذلك في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، وقال فيه للشعب العراقي: "بدون تضحياتكم وشجاعتكم لن يتغير شيء".

وأضاف رئيس الوزراء العراقي المكلف قائلا للعراقيين: "أعلم أنكم صبرتم وعانيتم كثيرا، لكنني أؤمن بكم، للك أنا أطالبكم أن تستمروا بالمظاهرات لأنكم إن لم تكونوا بجانبي فسأكون وحيدا ولن أقدر على فعل شيء".

وتابع علاوي قائلا: "سنغير كل شيء، سنقوم بإصلاح الاقتصاد وسنحارب الفساد وسأشكل حكومتي، إذا حاولت الكتل فرض مرشحيها علي سأترك فسأخرج وأتحدث إليكم وأترك هذا التكليف".

من جانبه، هنأ رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، علاوي بالتكليف وتمنى له النجاح في المستقبل، إذ كان قد استقال الأخير في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي نتيجة ضغط شديد من الشارع العراقي بعد أن خرج آلاف المحتجين في مظاهرات حاشدة جابت شوارع المدن العراقية.

وطالب المحتجون العراقيون بمحاربة الفساد واعترضوا على نفوذ إيران المتنامي في البلاد وتأثيرها السياسي والعسكري والاقتصادي على العراق.

ورحب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بالإعلان عن تكليف علاوي بتشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن هذه المرة الأولى التي يختار فيها الشعب رئيس حكومتهم لا الأحزاب السياسية.

واعرب الصدر عن أمله بألا يرضخ علاوي للضغوط الداخلية والخارجية، وأن يعجل في إجراء انتخابات وان يعمل على تحقيق استقرار وحماية سيادة العراق.