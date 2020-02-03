حفيد حسني مبارك ينشر صورة لجده بعد إجراء عملية جراحية.. فكيف ظهر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر حفيد الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، صورة جديدة لجده بعد العملية التي أجراها وأعلن عنها ابنه علاء في 24 يناير/كانون أول الماضي.

وشارك عمر علاء مبارك، متابعيه صورة تجمعه بجده، بينما يبدو الأخير جالسا على أريكة وعلامات التعب بادية على ملامحه.

وكان قد نشر علاء مبارك تغريدة عبر صفحته الرسمية في 24 يناير/كانون أول الماضي، تضمنت صورة لوالده وكتب فيها: "أجرى والدي مساء أمس عملية جراحية وحالته مستقرة وبخير والحمد والشكر لله".

ويعود آخر ظهور لمبارك عبر مقطع فيديو إلى أكتوبر/تشرين أول الماضي، حين تحدث عن ذكرياته في حرب أكتوبر، وقال إنه يتحدث عن الأمر كي يستعيد الشعب ثقته بالقوات المسلحة.

وكان قد تنحى مبارك عن منصب الرئاسة في مصر نتيجة لما يُعرف بـ"ثورة 25 يناير"، وذلك في 11 فبراير/شباط من نفس العام، وسجن فترة على ذمة التحقيق قبل أن يُنقل إلى مستشفى عسكري.

وحُكم عليه بالسجن المؤبد في تهم تتعلق بقتل متظاهرين، قبل أن يصدر حكم بتبرئته من التهم الموجهة له والإفراج عنه لاحقا.