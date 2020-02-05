إعلامي سعودي يتمنى السماح ليهودي من نجران بالدخول إلى أراضي المملكة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عبر الإعلامي السعودي، تركي الحمد، عن أمنيته بالسماح لليهودي الذي ينتمي لمدينة نجران بالدخول إلى أراضي المملكة، وذلك بعد أن ناشد الأخير ولي العهد السعودي، الثلاثاء، بالسماح له بزيارة قبور أجداده.

وقال الحمد تعليقا على مقطع الفيديو الذي ظهر فيه اليهودي داوود شكر وهو يناشد الأمير محمد بن سلمان بالسماح له بزيارة المملكة: "ليت الحكومة السعودية تسمح له بذلك.. سيكون لها بعدا إعلاميا وإنسانيا إيجابيا كبيرا جدا"، على حد تعبيره.

وكان قد روى شكر قصته في المقطع إذ قال إن اليهود الذين ينتمون إلى نجران السعودية بلغ عددهم 260 شخصا لكنهم الآن 15 شخصا فقط.

وناشد اليهودي الذي قال إنه من مواليد 1944 ولي العهد السعودي بالسماح له بزيارة قبور أجداده في السعودية ليصلي على أرواحهم، وفقا للفيديو الذي نشرته وزارة الخارجية الإسرائيلية، الثلاثاء.

يذكر أن السعودية لا تسمح لحاملي الجنسية الإسرائيلية بالدخول إلى أراضيها، وهو ما أكده وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في حوار مع CNN رغم القرار الإسرائيلي بالسماح لمواطني إسرائيل بزيارة المملكة.