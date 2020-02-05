واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة كانت أقرب إلى الحرب مع إيران بشكل أكثر مما قد يعرفه العامة، بحسب مصدر مطلع على تصريحات ترامب خلال مأدبة غداء غير رسمية، الثلاثاء.

وعقب مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في 2 يناير/كانون الثاني، أشار الرئيس ترامب إلى وجود معلومات استخباراتية بأن سليماني كان يسعى لتفجير سفارة أمريكية.

وحينها وصف ترامب مقتل سليماني بأنه "كان نهاية وحش".

وردًا على سؤال حول ما يشير إليه ترامب عندما تحدث عن مؤامرة لتفجير السفارة الأمريكية في بغداد، قال مسؤول في الإدارة الأمريكية، في وقت لاحق، إن ترامب كان يشير إلى اقتحام السفارة الذي حدث بالفعل.

وقال مسؤول آخرون في الإدارة الأمريكية، بما في ذلك وزير الدفاع مارك إسبر، إن هناك مخاوف من أن سليماني قد ينفذ هجمات على الأمريكيين في الأيام المقبلة.

وبعد نحو أسبوع من مقتل سليماني، ردت إيران بضربات صاروخية على قاعدة عين الأسد، التي تضم قوات أمريكية في العراق، إلا أن حد التوتر انخفضت منذ ذلك الحين.