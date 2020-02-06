إصابة 10 على الأقل في حادث دهس بسيارة في القدس.. وفرار قائدها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقع حادث دهس بسيارة في مدينة القدس، في وقت مُبكر من صباح الخميس، ما أسفر عن سقوط إصابات عدة.



وقالت القناة 13 العامة الإسرائيلية، إن سيارة دهست عددًا من المارة في أحد شوارع القدس، وأنه جرى إخلاء جميع حالات الإصابة من مكان الحادث، منهم مصاب في حالة خطرة. وذكرت أن الحادث ربما يكون إرهابيًا، فيما فر قائدها، وفقا للقناة.

من جانبها، قالت هيئة إسعاف نجمة داوود الحمراء إنها تلقت بلاغًا بوقوع الحادث قرابة الثانية صباحًا بالتوقيت المحلي، مُشيرة إلى أن 14 شخصًا أصيبوا في الحادث، فيما نقلت طواقم إسعاف تابعة للجيش الإسرائيلي 2 من المصابين.