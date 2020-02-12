سفير إسرائيل بالأمم المتحدة: لقاء أولمرت مع عباس "مُخزي"

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وجه سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، انتقادات إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود أولمرت، بسبب لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في نيويورك، الثلاثاء.

ووصف سفير إسرائيل بالأمم المتحدة، في كلمة مصورة، لقاء أولمرت مع عباس بأنه "مُخزي"، قائلا: "في نفس اليوم الذي فشل فيه أبو مازن في محاولته إدانة الولايات المتحدة وإسرائيل في مجلس الأمن هنا في الأمم المتحدة، السيد أولمرت يؤيد أبو مازن، إنه يؤيد الإرهاب الدبلوماسي ضد إسرائيل، إنه لأمر مُخز".

وفي وقت سابق الثلاثاء، عقد عباس وأولمرت مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في نيويورك على هامش اجتماع مجلس الأمن الدولي، لمناقشة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروفة باسم "صفقة القرن".

وقال عباس إن تحقيق السلام لا يمكن أن يتم بالضم أو الإخضاع أو بفرض رأي أحد الطرفين على الآخر، مؤكدًا رفضه خطة ترامب.

ومن جانبه، رفض أولمرت استبعاد الولايات المتحدة الأمريكية من الوساطة مع الفلسطينيين، داعيًا في الوقت ذاته إلى عدم تجاهل خطة ترامب.

كان عباس جدد رفضه لخطة ترامب خلال كلمته أمام مجلس الأمن، مُعتبرًا أنها لن تحقق السلام.

في حين أكد الرئيس الفلسطيني استعداده لبدء مفاوضات جديدة للسلام "إذا وُجد شريك في إسرائيل مستعد للمفاوضات وتحت رعاية الرباعية الدولية، وعلى أساس المرجعيات المعتمدة".