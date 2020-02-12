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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد عالم نفس يهودي أنه نجح باستخدام القرآن لتعليم تلاميذ الإرشاد النفسي التربوي، مشيرا إلى أنه اكتشف مفاجآت في هذا الكتاب على صعيد التأثير على الصحة العقلية والأخلاق.

ونشرت صفحة وزارة الخارجية الإسرائيلية على موقع تويتر تقريرا يظهر فيه عالم النفس اليهودي وهو يتحدث عن تجربته التي استعان فيها بالقرآن لتعليم تلاميذ مسلمين يدرسون للحصول على ماجستير في الإرشاد التربوي.

وأشار العالم إلى أنه اكتشف مفاجآت على صعيد تأثير هذا الكتاب المقدس على الصحة العقلية والأخلاق، إذ يساهم في تعليم الطلاب تحمل المسؤولية واحترام الآخرين.

وقال عالم النفس اليهودي إن أحد الطلاب طلب منه أن يستعين بالقرآن كونه سيحمل تأثيرا كبيرا على التلاميذ، وقد فعل الأول ذلك بالفعل، وأتى بالكتاب المقدس المقسم إلى 30 جزءا وزعها على 15 طالبا.

ويضيف عالم النفس قائلا إنه طلب من التلاميذ استخلاص قصص من الآيات القرآنية، وقد استنبطوا 330 قصة من الكتاب المقدس، على حد قوله.