الخارجية المصرية: توقيع اتفاق سد النهضة النهائي قبل نهاية فبراير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية المصرية، صباح الجمعة، أنه سيتم توقيع اتفاق سد النهضة النهائي بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا قبل نهاية فبراير/شباط الجاري، بعد جولات من المفاوضات في واشنطن.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان، أن الولايات المتحدة أعلنت اعتزامها القيام ببلورة الاتفاق في صورته النهائية وستعرضه على الدول الثلاث في غضون الأيام القليلة المقبلة، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي.

وجاء بيان الخارجية المصرية بعد ختام مفاوضات وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن، الخميس، وذلك تمت برعاية وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، وحضور ممثلي البنك الدولي.

وأوضح البيان أن المفاوضات الأخيرة ركزت على مكونات اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، التي تتضمن ملء السد على مراحل وفق إجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة التي قد تتزامن مع عملية ملء السد.

بجانب قواعد التشغيل طويل الأمد، وآلية التنسيق بين دول نهر النيل الثلاث، التي ستتولى متابعة تنفيذ اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، فضلا عن آلية مُلزمة لفض أية نزاعات قد تنشأ حول تفسير أو تطبيق الاتفاق.

وأعربت الخارجية المصرية عن تقديرها لدور الإدارة الأمريكية والبنك الدولي من أجل التوصل إلى اتفاق شامل يحقق مصالح الدول الثلاث ويؤسس لعلاقات تعاون وتكامل بينها.

بيان صحفي ***** اختتمت اليوم ١٣ فبراير ٢٠٢٠ بالعاصمة الأمريكية واشنطن جولات مفاوضات سد النهضة بين وزراء الخارجية والري... Posted by ‎الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية‎ on Thursday, February 13, 2020

من جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي، ضمن بيان مشترك نُشر على موقع الوزارة، إن "الولايات المتحدة وبدعم فني من البنك الدولي وافقا على تسهيل إعداد الاتفاق النهائي"، ليتم إبرامه من قبل وزراء ورؤساء الدول المعنية "بحلول نهاية الشهر".