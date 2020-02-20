العراق يعلق رحلاته من وإلى إيران لمنع انتشار فيروس كورونا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت وزارة النقل العراقية، في بيان لها، الخميس، وقف جميع الرحلات الجوية من وإلى إيران، باستثناء الوفود الدبلوماسية، حتى إشعار آخر، وذلك بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في إيران.

وقالت الوزارة، في بيانها، إن هذا القرار جاء بعد التوصيات الصادرة عن وزارة الصحة العراقية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخول الفيروس إلى الأراضي العراقية.

وأوصت وزارة الصحة العراقية، بمنع الإيرانيين من دخول العراق، وحظر سفر الرعايا العراقيين إلى إيران بسبب تفشي فيروس كورونا في الدولة المجاورة.

وأوضحت وزارة الصحة العراقية، أن المواطنين العراقيين الموجودين حاليًا في إيران "سيتمكنون من العودة إلى البلاد، لكن يتعين عليهم البقاء لمدة 14 يومًا في الحجر الصحي في منازلهم للتأكد من أنهم غير مصابين".

وكانت السلطات الإيرانية، أعلنت إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا الجديد، ليرتفع أعداد الإصابات المؤكدة بالمرض إلى 5 حالات بينهم حالتا وفاة، فيما يخضع 5 أشخاص آخرون لاختبارات للاشتباه في إصابتهم بالمرض.