روحاني: لا يمكن لأحد إنكار تأثير العقوبات الأمريكية على إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إنه لا يمكن لأحد أن يدعي أنه لا يوجد تأثير للعقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده.

تصريحات روحاني جاءت على هامش اجتماعه مع مجلس وزرائه، الأربعاء، لمناقشة الاستعدادات لانتخابات مجلس الشورى الإيراني، بحسب ما أوردته وكالة أنباء إسنا.

وأكد روحاني أهمية "کسر العقوبات المفروضة والحصار علی إیران"، مُعتبرًا الحظر المفروض "إجراءات إرهابیة ظالمة بحق الشعب الإیراني".

وأضاف روحاني: "لا يمكن لأحد أن یدعي بأن العقوبات لا تأثیر لها وإذا یقول البعض بأن الحظر لا یؤثر وعلی الحكومة الإیرانیة أن تكون أقوی هذا القول، بمعنی تنزیه الولایات المتحدة وأکبر دعم لها".

وتابع الرئيس الإيراني: "مرة واحدة أجبرنا الولایات المتحدة الأمريكية للتوجه إلی طاولة المفاوضات ووقعت وثیقة الاتفاق (النووي) رغم میولها ولابد أن ننفذها مرة أخری... (عبر طريق) الوحدة والوفاق والتناغم وقوتنا".

ومنذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خروج واشنطن من الاتفاق النووي في مايو/أيار 2018، فرضت الولايات المتحدة حزمة من العقوبات الاقتصادية على طهران، طالت العديد من القطاعات الحيوية في البلاد، لا سيما النفط.

وأشار روحاني إلى أن "بعض الناس قلقون جدًا بسبب بعض المشاکل التي حدثت في المجتمع، بما فیها المفاسد ویحقون لأن الثورة الإسلامیة انتصرت لكي یشاهد الناس العدالة والنزاهة والأخلاق"، حسب قوله.