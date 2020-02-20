إيطاليا تعتقل قائد سفينة لبنانية بتهمة تهريب أسلحة بين تركيا وليبيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وضعت السلطات الإيطالية قائد سفينة شحن لبنانية قيد الاحتجاز، للاشتباه في استخدامها في تهريب أسلحة بين تركيا وليبيا.

ونقلت وكالة أنباء الإيطالية الرسمية (أنسا) عن مصادر قولها إن قائد السفينة ألقي القبض عليه في 3 فبراير/شباط الجاري، وأن شحنة السفينة محتجزة حاليًا في مدينة جنوة.

وأشارت وكالة الأنباء الإيطالية، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن قائد السفينة جوزيف ترتيوسي (55 عامًا)، يواجه اتهامًا بتهريب أسلحة على نطاق دولي.

وأوضحت "أنسا" أن التحقيق في الواقعة جاء بعد بلاغ من أحد أفراد طاقم السفينة، الذي يحظي حاليًا بالحماية.

وقبل أيام، وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تشكيل مهمة جديدة في ليبيا، بحيث تكون معنية بمكافحة تهريب الأسلحة.

ومنذ أبريل/نيسان 2019، تشهد ليبيا معارك مُستمرة في ضواحي العاصمة طرابلس، بين حكومة الوفاق وقوات الجنرال خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا، التي تسعى للسيطرة على المدينة من الحكومة المعترف بها دوليًا.