دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية وقف جميع رحلاتها إلى إيران، بداية من اليوم "حتى إشعار آخر"، بعد اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا في إيران.

وقالت الشركة، في بيان بثته الخميس عبر حسابها في تويتر، إنها اتخذت القرار بعد تعليمات من وزارة الصحة والإدارة العامة الكويتية للطيران المدني.

وأوضحت الخطوط الكويتية أنه "اعتبارًا من تاريخه وحتى إشعار آخر تقرر وقف تشغيل جميع رحلاتها إلى جمهورية إيران الإسلامية، نظرًا لاكتشاف عدد من الحالات المصابة بمرض الكورونا".

وأضافت الشركة أن قرارها جاء "تحاشيًا لأي احتمال بانتقال المرض بين الركاب، آملين للجميع الصحة والسلامة شاكرين لكم تفهمكم وتعاونكم".

وفي سياق متصل، أوصت وزارة الصحة الكويتية بعدم السفر إلى مدينة قم الإيرانية، قائلة في الوقت نفسه إنها ستطبق الحجر الصحي على العائدين من المدينة.

ويوم الأربعاء، أعلنت إيران وفاة حالتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بعد ساعات قليلة من الكشف عن إصابتهما.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اكتشاف خمس حالات مؤكدة جديدة بالفيروس، بعد تسجيل 3 حالات أخرى بمدينتي قم وأراك.