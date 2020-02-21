من هم الحوثيون في اليمن؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال التحالف في اليمن إن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت، في وقت مُبكر من صباح الجمعة، صواريخ بالستية أطلقها الحوثيون تجاه مدن عدة بالمملكة.

وأوضح المتحدث باسم التحالف في اليمن، العقيد تركي المالكي، أن الدفاعات الجوية اعترضت الصواريخ الحوثية عند الساعة 12:30، بعد منتصف الليل (بالتوقيت المحلي)، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وأضاف المالكي أن هذه الصواريخ تم إطلاقها بطريقة مُتعمدة وممنهجة لاستهداف المدن والمدنيين، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وذكر مُتحدث التحالف في اليمن أن العاصمة اليمنية صنعاء، أصبحت مكاناً لتجميع وتركيب وإطلاق الصواريخ البالستية من قبل الحوثيين تجاه أراضي المملكة.

وقال المالكي إن قيادة التحالف ستستمر في تنفيذ كافة الإجراءات الحازمة والصارمة "بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني لأجل حماية المواطنين والمقيمين في دول التحالف من مثل هذه الهجمات الوحشية".