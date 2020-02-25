القدس (CNN)-- عقدت اللجنة الأمريكية الإسرائيلية المشتركة المُكلفة برسم خرائط الضفة الغربية للضم الإسرائيلي اجتماعها الأول، الإثنين، في مستوطنة آرييل بالضفة الغربية.

ويرأس اللجنة، التي تم إنشاؤها وفقًا لما بات يُعرف بـ"صفقة القران" أو خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والسفير الأمريكي في القدس، ديفيد فريدمان.

ولم يحدد نتنياهو وفريدمان جدولاً زمنيًا مفصلاً لعمل اللجنة، لكن كلاهما سعى إلى إبراز مدى إلحاح الإجراءات.

وقال السفير الأمريكي بالقدس، في الاجتماع: "لدينا فريقنا هنا، وسنعمل على الفور، نأمل في استكماله في أسرع وقت ممكن، واستكماله على الطريق الصحيح لدولة إسرائيل".

من جانبه، أكد نتنياهو أن "العملية ستستكمل في أسرع وقت ممكن، بالنسبة لعملية رسم الخرائط فهي تحتاج إلى فحص كل وادي وكل قطعة وكل شق وكل طريق - وهذا أمر خطير. نحن نضع خطوطًا لها آثار تاريخية. وهكذا يتم العمل في أسرع وقت ممكن، ولن نتوقف بأي شكل من الأشكال".

ويتكون الفريق الإسرائيلي من نتنياهو ووزير السياحة ياريف ليفين، والمدير العام لمكتب رئيس الوزراء رونين بيريتس، والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة رون ديرمر.

في حين يتكون الفريق الأمريكي من فريدمان وكبير المستشارين آرييل لايتستون، ومدير الشؤون الإسرائيلية والفلسطينية في مجلس الأمن القومي سكوت ليث.

وفي 28 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي خطته للسلام بالشرق الأوسط، في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض، بحضور نتنياهو. وحينها، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضه لما طرحه ترامب، قائلا إن "القدس ليست للبيع، وصفقة القرن لن تمر".