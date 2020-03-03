تركيا: أكثر من 130 ألف لاجئ عبروا حدودنا إلى اليونان

مظاهرة بالموسيقى.. رسالة تضامنية بتوقيع الآلاف من ألمانيا إلى اللاجئين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، عن نحو أكثر من 130 ألف مهاجر غير نظامي عبروا الحدود التركية، حتى صباح الثلاثاء.

تصريحات وزير الداخلية التركي، والتي نقلتها وكالة الأنباء التركية الرسمية الأناضول، تأتي فيما يتوافد آلاف اللاجئين السوريين على الحدود التركية مع اليونان، في إطار الإجراءات التركية الهادفة إلى الضغط على أوروبا بملف اللاجئين.

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بتقاسم عادل للمسؤولية والأعباء فيما يتعلق باللاجئين.

وبحسب بيان الرئاسة التركية، فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أجرى اتصالًا هاتفيًا بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الاثنين، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية وفي مقدمتها الأزمة في إدلب وملف اللاجئين.

وطالب أردوغان، حسبما نقلت الأناضول، ميركل، بـ"تقاسم عادل للمسؤولية والأعباء فيما يتعلق باللاجئين"، مؤكداً على "ضرورة مراعاة الالتزامات الدولية في هذا الخصوص".

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، إن "الأوروبيين أغمضوا أعينهم على مدى سنين تجاه أزمة اللاجئين"، متسائلًا: "ألم يحن بعد وقت تحمل المسؤوليات؟".

وأضاف وزير خارجية تركيا، في تغريدة نشرها ردًا على نظيره الألماني هايكو ماس، الذي أكد ضرورة مواصلة تركيا الالتزام بمسؤوليتها وفق اتفاق اللاجئين مع الاتحاد الأوروبي، "عزيزي هايكو ماس، كان بودي أن أصدق كلامك، لكن ليتك تستطيع الحديث إلى أصدقائك اليونانيين. فهم يقتلون حاليًّا المهاجرين على حدودهم بوحشية"، وهو ما نفته اليونان، على لسان المتحدث باسم الحكومة اليونانية، واعتبرته أخبارًا زائفة.

وبدأ تدفق اللاجئين إلى الحدود التركية اليونانية، الخميس الماضي، بعد إعلان أنقرة أنها لن تعيق حركة اللاجئين إلى أوروبا.

وكانت تركيا، أبرمت، قبل سنوات، اتفاقًا مع الاتحاد الأوروبي، يقضي باستضافة آلاف اللاجئين السوريين، في مقابل مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي.

والسبت، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكدا أن تركيا لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة، وذلك في أعقاب مقتل عشرات الجنود الأتراك في الاشتباكات مع قوات النظام السوري في إدلب، فيما يطالب أردوغان بدعم حلف شمال الأطلسي ناتو، وأوروبا في مواجهة النظام السوري المدعوم من روسيا.