واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- صادق مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، على قرار سلطات الحرب، الذي يهدف إلى تقييد سلطة الرئيس تجاه استخدام العمل العسكري ضد إيران.

ومرر القرار، الذي قدمه السيناتور تيم كين، وهو ديمقراطي من ولاية فرجينيا، مجلس الشيوخ الشهر الماضي بدعم من الحزبين، رُغم معارضة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصريحة له.

وصوت لصالح القرار 227 مقابل 186 نائبًا. وانضم عدد قليل من النواب الجمهوريين إلى الديمقراطيين في دعم القرار.

وسيتم إرسال القرار المُصادق عليه إلى البيت الأبيض، حيث من المتوقع أن يستخدم ترامب حق النقض (الفيتو) ضده.

وليس من المتوقع أن يحصل الكونغرس على عدد كاف من الأصوات لإلغاء الفيتو الرئاسي.

وعلى الرغم من أنه من غير المحتمل أن يصبح قانونًا، إلا أن تمرير القرار من قبل المجلسين يمثل توبيخًا مهمًا للرئيس، ويبرز دعم الكونغرس للجهود المبذولة للتحقق من صلاحيات السلطة التنفيذية في وقت الحرب.

وحذر ترامب مجلس الشيوخ من الموافقة على القرار الشهر الماضي قبل تمريره، حيث غرد عبر تويتر: "من المهم جدًا لأمن بلادنا ألا يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي على قرار سلطات الحرب في إيران".

والشهر الماضي، اقترح السناتور تيم كين قرار سلطات الحرب، بعدما أمر ترامب بشن غارة جوية أدت إلى مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، في 2 يناير كانون الثاني.

وأصدر مجلس النواب قرارًا مشابهًا في كانون الثاني (يناير)، لكنه كان غير ملزم وغير مطابق لقرار سلطات الحرب الذي قدمه كين.