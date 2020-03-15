دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، دعم بلاده للشعب الإيراني في "تخطي محنة" انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه وزير خارجية الإمارات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، ناقشا خلاله التطورات التي تشهدها المنطقة والعالم في ضوء انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وقدم الشيخ عبدالله بن زايد، خلال اتصاله مع ظريف، تعازيه إلى الشعب الإيراني على ضحايا هذا الوباء العالمي، مؤكدا أن دولة الإمارات تدعم الشعب الإيراني لتخطي هذه المحنة.

كما تحدث وزير خارجية الإمارات عن العلاقات التي تجمع بين شعبي البلدين الجارين، مُشددًا على أهمية العمل الجماعي المشترك وتضافر الجهود من أجل التغلب على مثل هذه التحديات العالمية.

وحسب وزارة الصحة الإيرانية، يوجد 724 حالة وفاة بفيروس كورونا منذ ظهوره في البلاد، إضافة إلى 13938 إصابة مؤكدة بالوباء.