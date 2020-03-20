دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—برز وسم حمل اسم "شخص يسجد لفتاة" بين أبرز المواضيع التي يتفاعل عليها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، صباح الجمعة.

ويظهر في الصور التي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحة أو مكان تصويرها، شخص جالس جلسة التشهد رافعا إصبع التشهد مشيرا إلى فتاة تقف أمامه، في صورة التقطت أمام ما يبدو أنه مسجد أو مصلى.

وبرزت نبرة غاضبة بين تعليقات مغردين ممن طالبوا النيابة العامة السعودية بالتدخل والقبض على الأشخاص الظاهرين في الصورة، في حين ذهب البعض إلى إلقاء الضوء على عدد الصور الكبير المنتشر للشخصين على مواقع التواصل، متسائلين إن كان هذا الأمر مرتبا.

قسم آخر من المغردين ذهبوا إلى التطرق إلى توقيت تداول هذه الصور في الوقت الحساس الذي يشهده العالم بشكل عام والمملكة العربية السعودية بشكل خاص لمواجهة فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التغريدات التي يتداولها النشطاء: