أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قرر مجلس الوزراء الكويتي فرض حظر تجول شامل في جميع أنحاء البلاد، بداية من الرابعة من عصر الأحد المقبل حتى 30 مايو أيار الجاري.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) إن القرار يأتي ضمن إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، عبر حسابه في تويتر، أن السلطات الصحية هي من أوصت باتخاذ القرار.

ويوم الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الكويتية الإبلاغ عن 642 إصابة جديدة و3 وفيات، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 7208 إصابة و47 حالة وفاة.

وفي 24 فبراير، سجلت الكويت أول إصابة بفيروس كورونا.

ويوجد ما يقرب من 90 ألف حالة إصابة بالوباء في دول الخليج.