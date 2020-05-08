دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- روت ناجية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تفاصيل معاناتها من الوباء، قبل أن تتلقى علاجها بالخلايا الجذعية بالإمارات.

وقالت المواطنة الإماراتية هدى محمد، في فيديو نشره المدير التنفيذي لقطاع الاتصال بمجلس الإعلام الوطني، جابر اللمكي، عبر تويتر: "أُصيبت بكورونا وعولجت بالخلايا الجذعية، التي أعتبرها معجزة إلهية، كتب الله (لي) عمرًا جديدًا".

وأضافت المواطنة، التي كانت تعمل في الخطوط الأمامية للتعامل مع الوباء، أنها عانت من أعراضه التي جاءت في صورة حرقة وآلام في المعدة وصعوبة في التنفس والتهاب شديد في الصدر.

وأشارت إلى أن "الأعراض تلاشت من الجرعة الأولى عبر ستشناقه كرذاذ ناعم، وبعد استكمال العلاج بالخلايا الجذعية وفي اليوم الثالث تحسنت حالتي بشكل كلي".

ومضت المواطنة الإماراتية، قائلة: "اختفت الآلام وتمكنت من الحركة وشعرت بطعم الطعام من جديد"، فيما شكرت أفراد الطاقم الطبي والشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي.

وفي مطلع مايو أيار الجاري، منحت وزارة الاقتصاد الإماراتية براءة اختراع لعلاج طوره أطباء وباحثون في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية.