دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن أهداف السياسة الخارجية للإمارات والسعودية ومصر بعيدة عن "الطمع في ثروات المنطقة".

وأضاف قرقاش، عبر حسابه في تويتر، الجمعة: "لطالما اطّلعنا على رأي بعض "الخبراء" حول أهداف السياسة الخارجية السعودية والمصرية والإماراتية كطموح وطمع في الثروات والعقود، والحقيقة أنها التزام ومسؤولية تجاه الاستقرار في المنطقة، وقناعة ضرورية نحو تصويب المسار تجاه العملية السياسية، سواء أثمرت هذه الجهود أو تأخرت".

ورأى قرقاش أن "هؤلاء "الخبراء" في تخمينهم للسياسة الخارجية السعودية والمصرية والإماراتية مدفوعون بهوى فكري محدد، أو تنقصهم الرؤية المتوازنة للمنطقة، أو كما رأينا في حالات عديدة يغردون تبعاً لأجندات إقليمية غير عربية أو يصطفون في مواقع فرضتها وظائفهم وانتماءاتهم الحزبية".

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إن "الأزمات في العالم العربي أثبتت أن الحسابات المادية والمالية أبعد ما تكون عن السياسة الخارجية للدول الثلاث، وأن المحرك الأساس الذي حفز تحركها هو القلق على المنطقة من التدخلات الإقليمية، وروح المسؤولية تجاه القضايا الإستراتيجية العربية وعلى رأسها الأمن والاستقرار".