دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجمعة، اتصالا هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي، أكدا خلاله قوة الشراكة الدفاعية بين البلدين.

وفي أثناء الاتصال الهاتفي، تحدث الملك سلمان عن جهود المملكة الرامية للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، لافتا إلى مبادرة التحالف، الذي تقوده السعودية والإمارات، لوقف إطلاق النار في البلاد، لدعم جهود المبعوث الأممي في هذا الشأن، حسب ما قالته وزارة الخارجية السعودية.

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي التزام الولايات المتحدة بحماية مصالحها وأمن حلفائها في المنطقة وتصميمها على مواجهة كل ما يزعزع أمنها واستقرارها.

وقال ترامب إن واشنطن تدعم جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.

ومن جانبه، قال البيت الأبيض، في قراءته لمحتوى ما ورد في مكالمة العاهل السعودي والرئيس الأمريكي، إنهما أكدا على الشراكة الدفاعية القوية بين الولايات المتحدة والسعودية.

كما ناقشا آخر التطورات بشأن التغلب على جائحة فيروس كورونا وإعادة تنشيط الاقتصادات العالمية. واتفقا على أهمية الاستقرار في أسواق الطاقة.

وفي وقت سابق الخميس، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن الولايات المتحدة تعتزم سحب بطاريات باتريوت من السعودية، لأنها ترى أن إيران لم تعد تشكل تهديدًا مباشرًا للمصالح الأمريكية الاستراتيجية.