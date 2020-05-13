بعد إصابته في الرأس.. مقتل طفل فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قُتل طفل فلسطيني يبلغ من العمر 15 عاما بنيران الجيش الإسرائيلي إثر اشتباكات وقعت في مخيم الفوار للاجئين بالضفة الغربية، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.

وأصاب رصاص الجيش الإسرائيلي الطفل زيد فاضل قيسية، برأسه، ما أدى لموته وأٌصيب 4 آخرون بسبب إطلاق النار بالذخيرة الحية بالحادثة نفسها، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الاشتباك وقع عندما كان عناصره بصدد اعتقال شخص داخل المخيم الذي يقع جنوب مدينة الخليل.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن عناصره هوجموا بالحجارة والمولوتوف والمتفجرات وردوا عبر طرق "مكافحة الشغب والذخيرة الحية"، وأصيب أحد عناصر الجيش الإسرائيلي إصابة طفيفة نتيجة إلقاء حجر عليه.

وتأتي هذه الحادثة بعد مقتل جندي إسرائيلي إثر إلقاء حجر عليه من منزل خلال عملية اعتقال مشابهة قرب مدينة جنين في الضفة الغربية.