القدس (CNN)-- أكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأحد، العثور على السفير الصيني دو وي ميتا داخل مقر إقامته في هرتسليا شمال تل أبيب.

وانتقلت الشرطة الإسرائيلية إلى مقر إقامة السفير الصيني، لكنها لم تصدر بعد أي بيان رسمي. وقالت متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، في تصريحات لـCNN، إنه لا توجد شكوك حول الوفاة وإن تواجد الشرطة إجراء اعتيادي.

وتولى دو وي منصبه كسفير للصين في إسرائيل في فبراير/ شباط الماضي. وكان قد كتب في مقال بصحية "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إنه دخل في عزل ذاتي لمدة أسبوعين بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.