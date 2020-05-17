أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- وجه وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، حذر فيها من أعمال أمريكا "الاستفزازية" من خلال إرسال قواتها البحرية إلى البحر الكاريبي لتعطيل مسار ناقلات النفط الإيرانية التي تحمل الوقود لفنزويلا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا).

وحسب إيرنا، وصف ظريف "التهديدات الأمريكية غير القانونية والخطيرة والاستفزازية (ضد الناقلات الإيرانية)" بأنها شكل من أشكال القرصنة وتهديد كبير للسلم والأمن الدوليين.

وأضاف ظريف: "أمريكا مُطالبة بالكف عن بلطجتها داخل المجتمع الدولي، والامتثال إلى القوانين الدولية، لاسيما حرية الملاحة البحرية في المياه الحرة".

وجدّد التذكير بمسؤولية الإدارة الأمريكية "إزاء تداعيات أي إجراء غير قانوني"، مؤكدًا حق إيران في اتخاذ تدابير مناسبة وضرورية لمواجهة هذه التهديدات".

في أعقاب رسالة ظريف، استدعى نائب وزير الخارجية الإيراني، سيد عباس عراقجي، المبعوث السويسري، الذي تمثل بلاده المصالح الأمريكية في طهران، لـ"إبلاغ المسؤولين (الأمريكيين) بشأن تحذير الجمهورية الإسلامية من أي تهديد محتمل يصدر عن الولايات المتحدة ضد ناقلات النفط الإيرانية".

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لـ CNN، الخميس، إن الحكومة الأمريكية تدرس اتخاذ إجراءات انتقامية ضد إيران بسبب شحنات الوقود إلى فنزويلا. اتهمت إدارة ترامب إيران بدعم نظام مادورو.

وفنزويلا دولة غنية بالنفط ولديها أكبر احتياطيات نفطية في العالم، لكنها خالية من الغاز.

وحذر نائب وزير الخارجية الإيراني من أن أي تهديد ضد ناقلات النفط الإيرانية "سيلقى ردًا عاجلا وصارمًا من جانب إيران، بينما تتحمل الإدارة الامريكية تداعيات ذلك".

من جانبه، أكد السفير السويسري بأنه سينقل هذه التحذيرات إلى المسؤولين في واشنطن فورًا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء إيرنا.