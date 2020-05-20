دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد بن محمد الصمعاني تعميما لكافة المحاكم في المملكة العربية يتضمن تبليغ المحاكم للقرار الصادر من المحكمة العليا بشأن عقوبة الجلد التعزيزية.

وأفاد بيان لوزارة العدل السعودية، نشرته عبر حسابها على تويتر مساء الثلاثاء، بأنه "على المحاكم - في سياق عقوبة الجلد التعزيرية - الاكتفاء بالسجن أو الغرامة أو بهما معا، أو عقوبات بديلة بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن".

وأضاف أن "هذا المبدأ أقر بعد دراسة الهيئة العامة للمحكمة العليا لعقوبة الجلد التعزيرية وما صاحب ذلك من آثار، ووفقا لاختصاص المحكمة الوارد في المادة الـ13 من نظام القضاء المنظمة لاختصاصات الهيئة العامة للمحكمة العليا ومنها تقرير مبادئ عامة في المسائل المتصلة بالقضاء".

وكانت هيئة حقوق الإنسان السعودية قد رحبت، في 26 أبريل/ نيسان الماضي، بقرار المحكمة العليا المتضمن إلغاء عقوبة الجلد في قضايا التعزير، معتبرة أن ذلك "يضاف إلى الإصلاحات المتحققة بتوجيهات" العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز و"بإشراف ومتابعة مباشرتين" من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.