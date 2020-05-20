واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أصدرت الولايات المتحدة تحذيرا من الاقتراب مسافة أقل من 100 من سفنها الحربية، وذلك بعد واقعة اقتراب سفن إيرانية من سفن أمريكية بطريقة استفزازية، حيث وصلت إلى مسافة حوالي 9 أمتار من الاصطدام بسفينة أمريكية في أبريل/ نيسان الماضي.

وبعد أيام قليلة من تلك المواجهة، غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أصدر تعليمات للبحرية الأمريكية، قائلا عبر حسابه على تويتر: "لقد أمرت البحرية الأمريكية بإسقاط وتدمير أي وجميع الزوارق الحربية الإيرانية إذا تحرشوا بسفننا في البحر".

وينصح الإشعار الصادر عن القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، التي تشرف على العمليات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط "جميع السفن بالحفاظ على مسافة آمنة لا تقل عن 100 متر من سفن البحرية الأمريكية في المياه والمضائق الدولية".

وقالت المتحدثة باسم الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية ريبيكا ريباريتش، في بيان، مساء الثلاثاء، إنه "قد يتم اعتبار السفن المسلحة التي تقترب لمسافة أقل من 100 متر من سفينة بحرية أمريكية على أنها تهديد وتخضع لإجراءات دفاعية مشروعة".