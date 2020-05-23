حزن سلمان العودة على زوجته وابنه لا يتوقف.. ومقال تذكر أيام السجن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعاد عبدالله العودة، نجل الداعية السعودي المعتقل، سلمان العودة، السبت، نشر تغريدة لوالده بمناسبة عيد الفطر، تحدث فيها عن "ابتهاج وفرحة" العيد.

وجاء في التغريدة التي أعاد العودة نشرها لوالده: "نهاية رمضان: العيد بفرحه وابتهاجه: هذا يعني ألا نقضي آخر الشهر بنواح وتألم على انقضائه ولو فرطنا فالطمع برحمة أرحم الراحمين"، على حد تعبيره.

وكان قد كشف نجل العودة تفاصيل اعتقال والده في حلقة بعنوان "الشيخ" ضمن بودكاست "السعودية العظمى"، الذي تدعمه منظمة العفو الدولية "أمنيستي"، في 16 مايو/أيار الجاري.

وجاء بث البودكاست حينها بعد نشر حساب "معتقلي الرأي" على تويتر مقطع فيديو وذكر أنه مكالمة للشيخ سلمان العودة من داخل السجن مع والدته وإحدى بناتها، إذ قال: "مبسوط مرة (جدا) ولله الحمد"، على حد قوله.

يذكر أن الداعية السعودي كان قد اعتُقل في 9 سبتمبر/أيلول من عام 2017، وفقا لما ذكره عبدالله العودة في حديثه عن ظروف اعتقال والده.