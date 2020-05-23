الداخلية المصرية: مقتل 21 إرهابيا خططوا لهجمات في عيد الفطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، عن مقتل 21 إرهابيا، في عملية بسيناء أسفرت عن إصابة ضابطين من جانب القوات الأمنية، متهمة إياهم بالتخطيط للقيام بعمليات إرهابية بالتزامن مع عيد الفطر.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان، أنه "توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المزارع بشمال سيناء مقراً للإيواء والتدريب والتخطيط لتنفيذ العمليات العدائية، وقيامهم بدفع عدد من عناصرهم للارتكاز بأحد المنازل بمنطقة بئر العبد، للقيام بعمليات إرهابية بالتزامن مع عيد الفطر المبارك".

وأضاف البيان: "تم استهداف الوكرين في توقيت متزامن وتبادل إطلاق النيران مع تلك العناصر مما أسفر عن مصرع عدد 14 عنصرا بالمزرعة المشار إليها، وعثر بحوزتهم على 13 سلاحا آليا، و3 عبوات متفجرة، وحزام ناسف، وجهاز لا سلكي".

وأفاد البيان بمصرع 7 عناصر آخرين في منزل بمنطقة بئر العبد، وعثر بحوزتهم على 4 أسلحة آلية وعبوتين متفجرتين وحزام ناسف. وأشار البيان إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.