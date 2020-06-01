دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، الإثنين، عن اعتراض طائرتين مسيرتين بدون طيار "درون"، متهما الحوثيين بإطلاقهما نحو أهداف مدنية في خميس مشيط.

وقال المالكي إن "المليشيا الحوثية تواصل انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الطائرات بدون طيار واستهدافها المتعمد للمدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأضاف أن "هذه الأعمال العدائية والإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وتأكيد رفض مبادرة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد التي أعلن عنها التحالف وبدأت في 9 أبريل الماضي".

وتابع المتحدث باسم التحالف بالقول: "لم يكن هناك أي استجابة من قبل المليشيا الحوثية (للمبادرة)، حيث بلغ مجموع الانتهاكات أكثر من 5 آلاف اختراق، باستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة وكذلك الصواريخ البالستية".

وأكد المالكي على "استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ وتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد المليشيا الحوثية الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".