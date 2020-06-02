إندونيسيا تقرر عدم إرسال مواطنيها للحج وسط مخاوف من فيروس كورونا

جاكرتا، إندونيسيا (CNN)-- أعلن الحكومة الإندونيسية، الثلاثاء، أنها لن ترسل مواطنيها للحج في المملكة العربية السعودية بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد، بينما لم تحسم المملكة مصير موسم الحج للعام الجاري بعد.

وقال وزير الشؤون الدينية فخرول الرازي، خلال مؤتمر صحفي عبر "الفيديوكونفرانس"، إن "الحكومة قررت عدم إرسال حجاج في العام الحالي، مضيفا: "هذا قرار مرير وصعب علينا اتخاذه"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية الرسمية.

وأضاف: "لقد بذلنا جهودا شاملة، ولكن من ناحية أخرى، نحن مسؤولون عن حماية الحجاج"، وتابع بالقول إن "السعودية لم تسمح بعد بدخول حجاج من أي دولة في العالم. ولم يبق لدى حكومتنا وقتا كافيا لإعداد خدمات وحماية الحجاج".

وأفادت وكالة أنباء "أنتارا" بأن إندونيسيا كانت قد حصلت على أعلى حصة للحج هذا العام وخططت لإرسال 221 ألف حاج إلى مكة هذا العام. وأضافت أنه تم قرار الحكومة على أساس دراسة شاملة قام بها فريق من الوزارة وبعد التشاور مع مجلس العلماء الدينيين الإندونيسيين.