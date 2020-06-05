السعودية تعيد فرض حظر التجول 15 يومًا في جدة بعد تزايد إصابات كورونا

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المملكة العربية السعودية، الجمعة، إعادة فرض حظر التجول في مدينة جدة من الساعة 3 بعد الظهر إلى الساعة 6 صباحًا لمدة 15 يومًا اعتبارًا من يوم السبت، بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية واس.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن صلاة المساجد والعمل في المكاتب سيعلق لمدة 15 يومًا، كما سيتم إيقاف تناول الطعام في المطاعم والمقاهي.

وأكدت وزارة الصحة السعودية، الجمعة، تسجيل 2591 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 459 حالة جديدة في جدة وحدها، في الوقت الذي وصل العدد الإجمالي للمصابين في المملكة إلى 95 ألفًا و 748 حالة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن الحكومة أعلنت الأسبوع الماضي، خططًا لرفع حظر التجول الأولي بالكامل بحلول 21 يونيو / حزيران في معظم المدن السعودية، ومع ذلك، تم تسجيل أكثر من 1500 حالة جديدة يومياً لأكثر من شهر في المملكة.

وقالت وزارة الصحة إن العاصمة الرياض، تشهد أيضاً زيادة مستمرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث سجلت 719 حالة يوم الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن وزارة الداخلية، تأكيدها باتخاذ الإجراءات المناسبة إذا استمرت زيادة الإصابات في العاصمة السعودية.