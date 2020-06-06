دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب الشيخ حمد بن جاسم على إعلان حكومة الوفاق الوطني الليبية سيطرتها على آخر معاقل المشير خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا أو ما يُعرف باسم الجيش الوطني الليبي، غرب البلاد، مؤكدا على أن "التسامح سمة القوي المنتصر".

جاء ذلك في تغريدة للمسؤول القطري الأسبق على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "نهنئ حكومة الوفاق في ليبيا على الانتصارات المتتالية وبسط الشرعية على أغلب المناطق في غرب ليبيا، وأتمنى أن يكون التسامح هو الأساس وليس الانتقام. فالتسامح سمة القوي المنتصر خاصة أنكم شعب واحد".

ويذكر أن غرفة العمليات العسكرية المشتركة بالمنطقة الغربية الليبية، قالت في بيان، الجمعة: "تحررت مدينة ترهونة هذا الصباح من سيطرة العصابات المسلحة التي ارتكبت فظائع وأرعبت المدنيين واستخدمت ترهونة كنقطة انطلاق لنشاطها الإجرامي"، حيث كانت قوات حفتر المعروفة باسم "الجيش الوطني الليبي" تسيطر على المدينة الاستراتيجية.

وقال محمد قنونو، المتحدث باسم القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، في بيان، إن "قوات الوفاق دخلت المدينة واستولت عليها من 4 اتجاهات"، وكانت ترهونة حاسمة بالنسبة لقوات حفتر كطريق إمداد وقاعدة استراتيجية لهجماتها على طرابلس.