دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تتابع السلطات في المملكة العربية السعودية، ما تداوله بعض النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي من "تعد على عِرض قبائل"، في قضية دفعت بالأمير تركي بن طلال، أمير عسير شخصيا متابعتها.

جاء ذلك في بيان على لسان سلطان الأحمري، المتحدث المكلف باسم إمارة منطقة عسير، حيث قال إن الإمارة "تتابع باهتمام بالغ ما يدور حول ما قام به بعض المغردين من تعد تضمن مساسا بعِرض بعض قبائل المنطقة، إما جهلا منهم بأصالة تلك القبائل وعميق إنجازاتها عبر التاريخ وشريف نسبها وعلو مكانتها في الدولة، أو عمدا".

وتابع المتحدث: "في كل الأحوال تعتبر الإمارة ذلك تعديا مخالفا لمبادئ الدين، ومتعارضا مع الأسس التي قام عليها مجتمعنا الأصيل، من الاعتصام بحبل الله والتكافل فيما بين أفراده بعيدا عن أسباب الفتنة، وفقا لنص المادتين (11،12) من النظام الأساسي للحكم.. وقد مثلت تلك التغريدات إخلالا بالنظام العام، وتهديدا للوحدة الوطنية دون خوف من سلطة أو رعاية لحقوق الناس وبشكل يثير الفتنة ويؤثر على الوئام المجتمعي.."

وأردف المتحدث: "ويتابع أمير المنطقة شخصيا، جميع الإجراءات المتخذة في هذا الشأن ويولي ذلك جلّ اهتمامه، منطلقا من وجوب حفظ استقرار المجتمع في هذه المنطقة كما هو واجبه المناط به من لدن سيد البلاد خادم الحرمين الشريفين أعزه الله وولي عهده الأمين سدده الله".