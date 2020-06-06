دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعتزم قطاع الصحة في تونس الدخول في إضراب عام، الخميس 18 يونيو حزيران الجاري، في جميع المؤسسات والإدارات الصحية.

وقالت الجامعة العامة للصحة، في تصريحات لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، الجمعة، إنها قررت تنفيذ إضراب عام بكافة المؤسسات الصحية والإستشفائية والإدارات الجهوية والمركزية الراجعة بالنظر لوزارة الصحة.

وأضاف الجامعة العامة للصحة، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، الإضراب سيشهد تنظيم وقفات احتجاجية وتجمعات للعاملين بقطاع الصحة.

وحددت الجامعة العامة للصحة مطالبها في تطبيق الاتفاقيات المُعطلة، لاسيما المتعلقة بالقانون الأساسي الخاص وسحب الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية على كل العاملين بالقطاع، وتمكين السلك المشترك بالقطاع من الالتحاق بالأسلاك الخصوصية القطاعية، والتسوية النهائية بالترسيم للمنتدبين الجدد، (المتعاقدون والمؤقتون)، إضافة إلى إقرار منحة الجوائح والأوبئة.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت لجنة مكافحة فيروس كورونا في تونس نجاحها في وقف انتشاره على المستوى المحلي.

وقالت عضو اللجنة، نصاف بن علية، خلال مؤتمر صحفي، إنه اهتمام السلطات الصحية في الفترة المقبلة سيتركز على تقصي وضع الوباء لدى العائدين من الخارج، الذين بدأت رحلات إجلائهم الجمعة، وتستمر إلى منتصف يونيو حزيران.

كانت مصر قد أعلنت تخفيف آخر قيود الحجر الصحي، الخميس، تمهيدًا لرفعه بشكل نهائي في يوم 14 من الشهر الجاري، وذلك قبيل إعادة فتح جميع حدودها في يوم 27.

ويشار إلى أن تونس سجلت حدوث 49 حالة وفاة جراء فيروس كورونا، إضافة إلى ما يزيد عن ألف إصابة منذ اكتشاف الوباء في البلاد في مارس أذار الماضي.