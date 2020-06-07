عملت في أنقرة.. إسرائيل تُعين سفيرة جديدة لدى مصر فمن هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت إسرائيل، الأحد، تعيين أميرة أورون سفيرة لها لدى مصر، لتكون بذلك أول سيدة تشغل هذا المنصب منذ توقيع اتفاقية السلام بين الدولتين عام 1979.

وقالت السفارة الإسرائيلية عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر إن الحكومة الإسرائيلية أقرت تعيين أورون سفيرة لإسرائيل لدى مصر وأشارت إلى أن الأخيرة شغلت عدة مناصب في السلك الدبلوماسي الإسرائيلي كان أحدها في سفارة دولتها لدى القاهرة.

واستعرضت السفارة المناصب التي شغلتها أورون والتي كان منها مسؤولة الدائرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط والسفير المفوض في أنقرة بالإضافة إلى أنها تقلدت مناصب في وزارة الخارجية.

وأشارت السفارة إلى أن السفيرة الجديدة تتقن اللغة العربية، وتحرجت بدرجة الماجستير من الجامعة العبرية في القدس.

يذكر أن أورون أول امرأة تشغل منصب سفير إسرائيل لدى مصر، منذ توقيع معاهدة "كامب ديفيد" عام 1979، وكان أول سفير لإسرائيل في القاهرة هو إلياهو بن أليسار.