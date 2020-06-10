إسرائيل تنشر فيديو طائرة إماراتية في بن غوريون: لحظة تاريخية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعادت صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، نشر مقاطع فيديو لهبوط طائرة إماراتية تابعة لطيران الإمارات في مطار بن غوريون، لنقل مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين.

ووصفت الخارجية الإسرائيلية الحدث بـ"اللحظة التاريخية"، قائلة في تعليق على مقطع الفيديو: "شاهدو اللحظة التاريخية في مطار بن غوريون الدولي في إسرائيل هذا المساء: هبوط طائرة الشحن الإماراتية من شركة الاتحاد بعد رحلة مباشرة من أبو ظبي وعلى متنها مساعدات انسانية للفلسطينيين لمواجهة فيروس كورونا".

وفي مقطع فيديو منفصل اعادت نشره الخارجية الإسرائيلية لما قاله كابتن الطائرة الإماراتية، حيث علقت: "استمعوا الى طيار طائرة الاتحاد الإماراتية يقول ’شالوم‘ (سلام) باللغة العبرية عند هبوطه في اسرائيل. اجابت مشرفة برج المراقبة الإسرائيلية: "اهلا وسهلاً بكم في إسرائيل، نتمنى لكم إقامة ممتعة".

أما صفحة سفارة إسرائيل بالخليج، الافتراضية المعرفة على تويتر والتابعة لوزارة الخارجية، فنشرت صورا بتعليق قالت فيه: "هبطت في إسرائيل طائرة تابعة لشركة طيران الاتحاد في رحلة مباشرة من أبو ظبي وهي تحمل الشعار الرسمي للخطوط الإماراتية، وعلى متنها أجهزة تنفس اصطناعي للفلسطينيين لمواجهة كورونا. تمت الرحلة بالتنسيق مع إسرائيل والأمم المتحدة.. نأمل أن تحمل الرحلات القادمة سياحا من الإمارات إلى إسرائيل".

ويذكر أن الإمارات سبق وأرسلت أطنانا من الإمدادات الطبية العاجلة إلى الفلسطينيين لدعم الجهود الرامية إلى احتواء وباء كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد 19"، والتخفيف من أثره على الشعب الفلسطيني، وفقا لصحيفة الاتحاد الإماراتية.