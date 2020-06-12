دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—خاطب يوسف العتيبة، سفير الإمارات في الولايات المتحدة الأمريكية، الإسرائيليين بصورة مباشرة عبر مقال كتبه لصحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية المحلية، ألقى فيه الضوء على تداعيات قيام إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية.

وقال السفير العتيبة في مقاله المنشور، الجمعة: "نود الاعتقاد بأن إسرائيل تعتبر فرصة وليست عدوا، نواجه العديد من الأخطار المشتركة ونرى الإمكانات الضخمة لعلاقات أكثر دفئا، وقرار إسرائيل بضم (أراضٍ في الضفة الغربية) سيكون بمثابة إشارة لا لبس فيها على ما إذا كانت تنظر (إسرائيل) إلى الأمور بالطريقة ذاتها".

المقال رافقه أيضا بصورة متزامنة، مقطع فيديو نشرته صحيفة ذا ناشونال الإماراتية التي تصدر باللغة الإنجليزية، يوضح فيها العتيبه سبب كتابته المقال حيث قال: "نريد الحديث مباشرة إلى الإسرائيليين، والرسالة كانت أن كل التقدم الذي شاهدتموه في الانطباعات تجاه إسرائيل وتحول الناس لأن يكونوا أكثر تقبلا وأقل عدائية تجاه إسرائيل كل ذلك قد يتم تقويضه بقرار الضم.."

وتابع قائلا: "كل التقدم الذي رأيتموه وتبادلتموه والانفتاح قد يقوض بخطوة بسيطة، أريد أن أتأكد من أن الناس فهموا كيف نرى الفرصة والمخاطر المترتبة أيضا، هناك فرصة بالتأكيد محتملة خلال السنوات المقبلة كما يتحول الانطباع تجاه إسرائيل ولكن هذا (الضم) قد يكون انتكاسة لكل هذه الأمور وخصوصا بالنسبة للإسرائيليين المتحمسين لفتح العلاقات مع الدول العربية ممن ليس لها علاقات معها.."

ويذكر أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أدانوا عزم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضم أجزاء من الضفة الغربية، وذلك في القرار الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الافتراضي الذي عُقد الأربعاء.

وتضمن القرار الصادر عن الاجتماع 15 بندا شمل إدانة للسياسات الإسرائيلية التي وصفها الوزراء بـ"الاستعمارية" والمحاولات التي قال الوزراء إنها تهدف لتغيير التركيبة الديموغرافية وطابع ووضع الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 بما فيه وضع مدينة القدس.