العثور على قاض سابق مطلوب من قبل إيران ميتًا في رومانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سيد عباس موسوي، أن القاضي الإيراني السابق، غلام رضا منصوري، الذي كان مطلوبًا من طهران، قد عُثر عليه ميتا في رومانيا، الجمعة.

وقال موسوي إن إيران تنتظر تقريرًا رسميًا عن الحادث من السلطات الرومانية، داعيًا المسؤولين الرومانيين إلى إعلان السبب الدقيق لوفاته.

وقال موسوي: "(المنصوري) زار السفارة الإيرانية مؤخرًا، وأجرى مشاورات بشأن كيفية عودته إلى إيران".

وقال المتحدث إن المنصوري اُعتقل في وقت لاحق من قبل الإنتربول في رومانيا، لأنه مطلوب من قبل القضاء الإيراني.

وبحسب شبكة "برس تي في" الحكومية، فإن القاضي كان مطلوبًا من إيران في اتهامات بالفساد.

وقالت مجموعة "مراسلون بلا حدود" الداعمة للصحافة، في بيان الجمعة، إنها رفعت قضية ضد منصوري في رومانيا بتهمة "الجرائم ضد الإنسانية".

في بيانها، قالت "مراسلون بلا حدود" إنه مسؤول أيضًا عن "اضطهاد واحتجاز وتعذيب ما لا يقل عن 20 صحفيًا في إيران في عام 2013".

وقالت "مراسلون بلا حدود" إنها تأسف لأن السلطات "لم تعتقل على الفور" القاضي السابق عندما تقدمت بشكوى ضده الأسبوع الماضي، التي قالت إنها "كانت ستمنع موته المفاجئ اليوم".

ودعت "مراسلون بلا حدود" إلى "إجراء تحقيق قضائي في أسرع وقت ممكن وبشفافية من أجل تحديد ظروف وفاته".