بعد تصريح السيسي: جيش مصر من أقوى جيوش المنطقة.. إليكم تصنيفه وقدراته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إن جيش بلاده يعتبر من أقوى جيوش المنطقة مؤكدا في الوقت ذاته على أنه جيش رشيد "يحمي ولا يهدد".

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس المصري للوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكري، صباح السبت، حيث قال: "الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد.. يحمي ولا يهدد.. وقادر على الدفاع عن امن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن"، وفقا لما نقله المتحدث باسم الرئاسة المصري على صفحته الرسمية بفيسبوك.

وفيما يتعلق بقدرات الجيش المصري، صنفه موقع غلوبال فاير باور، المتخصص في رصد قوة الجيوش بالمرتبة الأولى عربياً والتاسع عالمياً، لافتا على أن مجموع الأفراد العسكريين بالجيش المصري يبلغ 1.329 مليون شخص، عدد الجنود العاملين (الذين يُعرّفهم الموقع بالمستعدين للقتال) هو 454.3 ألف، في حين يبلغ عدد الجنود الاحتياطيين 875 ألفاً.

عدد طائرات سلاح الجو بمختلف أنواعها هو 1.132 ألف طائرة، تضم 337 مقاتلة و427 طائرة هجومية و260 طائرة نقل و46 طائرة هليكوبتر هجومية.

يمتلك الجيش 4.11 ألف دبابة و13.95 ألف من المركبات القتالية المدرعة و889 من المدفعيات ذاتية الحركة و1.48 ألف من قاذفات الصواريخ.

كما لدى مصر 319 قطعة بحرية متنوعة، ضمنها 5 غواصات و23 سفينة حربية.

وننوه هنا إلى أن مستوى التطور التكنولوجي والحداثة يلعبان دوراً كبيراً في تحديد قدرات الجيوش، وليس عدد القطع والأفرد المنخرطين فقط.