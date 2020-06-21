نائب مصري: خطاب السيسي مثل رسالة تحذيرية لأردوغان: نحن جاهزون للتدخل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال مصطفى بكري، النائب في البرلمان المصري، إن خطاب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي حول ليبيا وأن سرت "خط أحمر" مثل رسالة تحذيرية للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على حد تعبيره.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات لبكري على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "شرفت اليوم بحضور لقاء اصطفاف المنطقة الغربية مع الرئيس السيسي، كان خطابه قويا وحاسما، سرت خط أحمر، ومستعدون للتدخل دفاعا عن أمننا القومي إذا ما وجهت لنا الدعوة من الشعب الليبي ومجلس النواب، صفق الحاضرون للقائد العروبي.."

وتابع قائلا: "وأكدوا ممثلًا القبائل الليبية الذين حضروا اللقاء أنهم داعمون لهذه الخطوة ويقدرون مواقف الرئيس وحرصه على أمن ليبيا واستقرارها، شعور بالفرحة العارمة ساد أبناء الشعب العربي في مصر وليبيا، السيسي يعيد إلينا أمجاد عبدالناصر.."

وأضاف: "خطاب الرئيس السيسي اليوم أكد على ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة الليبية، لا لحكومة المليشيات الإرهابية، لا للتدخل الخارجي في شئون ليبيا، الدعم الكامل للشرعية ممثله في الجيش الوطني ومجلس النواب، وحدة الشعب والارض، بناء المؤسسات الليبية، الخطاب مثل رسالة تحذير لأردوغان، وللمليشيات، سرت خط أحمر، نحن جاهزون للتدخل بمقتضي الشرعية الدولية ودفاعا عن أمننا القومي".