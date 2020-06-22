السفير الأمريكي في ليبيا: على الجهات الخارجية التوقف عن تأجيج الصراع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، الإثنين، الجهات الخارجية إلى التوقف عن تأجيج الصراع في الأراضي الليبية، محذرا من أن العنف الحالي يزيد من احتمال عودة تنظيمي "داعش" والقاعدة.

جاءت تصريحات السفير الأمريكي عقب لقاءه وقائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا الجنرال ستيفين تاونسند مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج في مدينة زوارة غرب ليبيا، لبحث الفرص الحالية لوقف استراتيجي للعمليات العسكرية من قبل جميع أطراف النزاع، بحسب بيان للسفارة الأمريكية في ليبيا.

وقال السفير الأمريكي إن "العنف الحالي يزيد من احتمال عودة تنظيمي داعش والقاعدة في ليبيا، ويزيد من انقسام البلاد لصالح الأطراف الأجنبية، ويطيل المعاناة الإنسانية"، مضيفا: "يجب على الجهات الخارجية التوقف عن تأجيج الصراع، واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، والوفاء بالالتزامات التي قدمتها في قمة برلين".

من جانبه، قال الجنرال تاونسند إن "القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا وفرت الأمن اللازم الذي مكَّن وزارة الخارجية الأمريكية من القيام بهذا التواصل مع السراج". وأضاف: "أكدنا للوفد الليبي أن جميع الأطراف بحاجة إلى العودة إلى وقف إطلاق النار والمفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لأن هذا الصراع المأساوي يحرم جميع الليبيين من مستقبلهم".

وأفاد بيان السفارة الأمريكية بأن نورلاند قدم إحاطة حول دعم الولايات المتحدة للجهود الدبلوماسية الجارية برعاية الأمم المتحدة لتعزيز وقف إطلاق النار والحوار السياسي، فيما قدم الجنرال تاونسند وجهة نظره العسكرية حول خطر التصعيد، والأخطار التي يشكلها دعم روسيا لعمليات فاغنر، والأهمية الاستراتيجية لضمان حرية الملاحة في البحر الأبيض المتوسط.