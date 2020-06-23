دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية، الثلاثاء، أنه لا عودة للأشخاص الذين لديهم إقامة بالسعودية والمتواجدين حاليا خارج أراضي المملكة، إلا بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد وإعلان ذلك رسميا.

جاء ذلك في رد من حساب مديرية الجوازات على تويتر على أسئلة واستفسارات من حملة الإقامة المتواجدين بالخارج حول إمكانية عودتهم للسعودية، كما أعاد حساب إمارة منطقة مكة على تويتر نشر تصريح الجوازات بشأن عدم السماح للمقيمين بالعودة حاليا.

#الجوازات: لا عودة للمقيمين إلى السعودية إلا بعد انتهاء جائحة #كورونا وبموجب تأشيرة دخول سارية المفعول. https://t.co/FgqWxPKGFE

@MO_S2000 أهلاً بك، عزيزي لن يسمح بالعودة إلا بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد وإعلان ذلك رسمياً، وبموجب تأشيرة دخول سارية المفعول سعدنا بتواصلك

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت، في بيان مساء الاثنين، أنه تقرر إقامة موسم الحج هذا العام بأعداد محدودة للراغبين في أداء مناسك الحج من مختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتي "حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية".

وقال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير شؤون الحج محمد بن طاهر بنتن، الثلاثاء، إنه سيتم الكشف الطبي على الحجاج قبل وصولهم إلى المشاعر المقدسة، ولن يتم السماح بممارسة شعيرة الحج سوى لمن هم أقل من 65 عامًا، مشيرًا إلى أن الحجاج سيخضعون للحجر الصحي المنزلي، بعد أداء المناسك، للتأكد من سلامتهم.

من جانبه، أكد وزير شؤون الحج والعمرة أنه لن يكون هناك حجاج من خارج أراضي المملكة، وقال إن السلطات أعدت برنامجًا استثنائيا وإجراءات مشددة لضمان سلامة الحجاج، مشيرًا إلى أنه سيتم الالتزام بكافة قواعد التباعد الاجتماعي خلال أداء المناسك.