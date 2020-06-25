دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قالت الإعلامية المصرية، سامية زين العابدين، إن الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي كان يُعرف بلقب "جاروليم" عندما كان يتجسس لصالح وكالة الاستخبارات الأمريكية أو ما يُعرف بـ"CIA"، على حد تعبيرها.

سامية زين العابدين : الإسم الحركي للجاسوس مرسي لدى المخابرات الامريكية ( جاروليم ) #صدى_البلد https://t.co/GlPVP08ice

جاء ذلك في مداخلة هاتفية لزين العابدين على قناة صدى البلد حيث قالت: "لازم نفكر الناس أن مرسي العياط كان اسمه العميل جاروليم، هو من سلم العالم المصري، اللواء عبدالقادر حلمي، هو الذي سلمه إلى الـCIA، الناس متعرفش أن اسمه كان جاروليم.."

وتابعت قائلة: "هو أخذ الدكتوراة إزاي؟ هو كان يعرف بتكلم انجليزي؟.. المخابرات الأمريكية الـCIA لم تكن تعرف تجيبه (العالم المصري) لأن احنا عندنا صقور مصر، المخابرات العامة المصرية، وسيادة اللواء حسام خيرالله الضابط المصري الي كان بيأخذ الكلام هذا هو الي كان الأمريكان عايزين يقتلوه.."

واردفت: "المخابرات المصرية كعادتها فجروا البيت وقالوا إنه هو مات وطلعوه في الانتخابات بتاعت مجلس الشعب وكان مفاجئة لأمريكا هم ميعرفوش أن أجهزة الاستخبارات بتاعتنا رقم واحد في العالم.. لأن رجالتنا رجالة محترمين.."