باريس، فرنسا (CNN)-- أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضرورة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا، مضيفًا، خلال مؤتمر بالفيديو مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أن الرئيسين "شددا على ضرورة وضع حد للدورة الخطيرة للتدخل الأجنبي وأهمية تعزيز العمل الذي يتم القيام به من أجل وقف إطلاق النار بسرعة كبيرة".

وبحسب بيان للكرملين الروسي، فقد دعا بوتين نظيره الفرنسي ماكرون لزيارة روسيا، خلال الاتصال الذي بحثوا فيه الأوضاع في سوريا وأوكرانيا.

وفيما يتعلق بسوريا، قال بيان الرئاسة الفرنسية، إن ماكرون أعرب عن قلقه إزاء الوضع الإنساني الذي تفاقم خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتشهد الأزمة في ليبيا تصاعدًا كبيرًا في أعقاب تقدم قوات حكومية الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا، والمدعومة من تركيا، على حساب قوات شرق ليبيا بزعامة خليفة حفتر المدعومة من روسيا والإمارات ومصر.

واستعادت قوات حكومة الوفاق السيطرة كاملة على حدود العاصمة طرابلس، بالإضافة إلى مدينة ترهونة الاستراتيجية، وسط تحذيرات من المعارك حول مدينة سرت الليبية.

وترعى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، المفاوضات العسكرية بين طرفي النزاع، وسط دعوات دولية إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإقرار هدنة دائمة في البلاد التي تشهد صراعات مسلحة منذ سنوات.