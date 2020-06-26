دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقعت شركات في الإمارات وإسرائيل اتفاقية للتعاون في بحوث مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، فيما توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن هذا التعاون "سيجلب الخير" للكثيرين في المنطقة.

وقالت مديرة الاتصالات الاستراتيجية في وزارة الخارجية الإماراتية هند مانع العتيبة، عبر حسابها على تويتر، الخميس، إنه "في ضوء تعزيز التعاون الدولي في مجالات البحث والتطوير والتكنولوجيا في خدمة الإنسانية، وقعت شركتان خاصتان في الإمارات اتفاقية مع شركتين في إسرائيل لتطوير تكنولوجيا البحث لمكافحة كوفيد-19". COVID-19.

وكان نتنياهو صرح في وقت سابق بأن "وزيري الصحة الإسرائيلي والإماراتي سيعلنان عن إطلاق تعاون بين البلدين في مجال مكافحة فيروس كورونا"، وقال: "سيرتكز هذا التعاون على البحث والتطوير والتكنولوجيا في مجالات ستعزز الأمن الصحي في المنطقة بأكملها".

وأوضح نتنياهو أن هذا الإعلان يأتي "نتيجة اتصالات مطولة ومكثفة أجريت خلال الأشهر الماضية"، وقال إن "هذا سيجلب الخير للكثيرين في منطقتنا"، مضيفا: "كلما كنا أقوى وأعظم كلما نردع أعداءنا ونقرب أصدقاءنا منا"، على حد تعبيره.