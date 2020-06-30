خالد بن سلمان يشكر أمريكا على إرسال قوات ومنظومات دفاعية إلى المملكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عقد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، الإثنين، لقاء مع المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، براين هوك، وعبر له عن شكر القيادة في المملكة لواشنطن على إرسال قوات ومنظومات دفاعية إلى أراضيها.

وقال الأمير خالد بن سلمان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: " سعدت بلقاء المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في حفظ الأمن والسلم والعمل جنبًا إلى جنب لإرسائه في المنطقة والعالم"، على حد تعبيره.

وأضاف نائب وزير الدفاع السعودي قائلا في تغريدة أخرى: " ونقلت للسيد براين هوك شكر قيادة المملكة حفظها الله للحكومة الأمريكية على إرسالها لقواتٍ ومنظوماتٍ دفاعية إلى المملكة؛ لحفظ الأمن الإقليمي، ومواجهة كل ما يهدد مصالحنا المشتركة"، على حد تعبيره.

وكان قد التقى هوك بوزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، في وقت سابق الإثنين، حيث قال الثاني إن بلاده تعتبر طهران الدولة الأولى التي تدعم الإرهاب حول العالم.