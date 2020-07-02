دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الخميس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي وصل إلى قطر في أول زيارة خارجية له منذ انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية بأنهما بحثا "العلاقات الاستراتيجية بين قطر وتركيا والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في شتى المجالات، لاسيما التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري والطاقة والدفاع بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين".

وأضافت أن أمير قطر والرئيس التركي أكدا "على دفع العلاقات بين البلدين إلى مستويات أكثر تعاونا وتكاملا في جميع المجالات"، كما ناقشا "أبرز تطورات الأوضاع في كل من فلسطين وليبيا وسوريا واليمن، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك".

وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية أن "اللقاء الثنائي المغلق" بين أردوغان وأمير قطر، "استغرق قرابة 3 ساعات"، وأضافت أنه بعد اللقاء الثنائي انتقل الزعيمان إلى غداء عمل، مشيرة إلى أن هذه الزيارة هي أول رحلة خارجية لأردوغان منذ انتشار كورونا.

وقال أمير قطر، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "بمناسبة زيارة الأخ الرئيس أردوغان نشير بارتياح إلى عمق علاقات الشعبين القطري والتركي، ونستذكر الجوار الجغرافي والإرث الحضاري المشترك بين العرب وتركيا، والذي أسس لتعاون بنّاء في تنمية منطقتنا واستقرارها، وإسهام متكامل في تقدم الإنسانية جمعاء".

بمناسبة زيارة الأخ الرئيس أردوغان نشير بارتياح إلى عمق علاقات الشعبين القطري والتركي، ونستذكر الجوار الجغرافي والإرث الحضاري المشترك بين العرب وتركيا، والذي أسس لتعاون بنّاء في تنمية منطقتنا واستقرارها، وإسهام متكامل في تقدم الإنسانية جمعاء. https://t.co/VFC4mJBt44

ووصل أردوغان إلى الدوحة، عصر الخميس، مع وفد من المسؤولين الأتراك بينهم وزير الدفاع خلوصي أكار ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان ووزير المالية براءت ألبيراق، وكان في مقدمة مستقبليهم بالمطار وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، وفقا لما ذكرته "الأناضول".

في غضون ذلك، علق عبدالله بن حمد العذبة، مدير المركز القطري للصحافة ورئيس تحرير صحيفة "العرب" القطرية، على لقاء تميم وأردوغان، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "لقاء الأخوان يا إخوان يا مسلمين"، مضيفا: "خادم المسلمين.. في ضيافة الزعيم العربي تميم المجد يا إخوان".